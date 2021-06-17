Составлен список самых быстрых футболистов Евро-2020

За итальянцем следует полузащитник сборной Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч). На третьей строчке - нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг (33,1 км/ч), на четвертой -нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо (32,8 км/ч). Замыкает пятерку самых быстрых футболистов тоже итальянец - защитник Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч), передает RT.

Сборная России накануне выиграла второй матч на чемпионате Европы по футболу у сборной Финляндии со счетом 1:0. Бывший нападающий футбольной сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что оценивает положительно тот факт, что команда добилась результата в таком важном поединке, но, по его мнению, все будет зависеть от игры с датчанами.

