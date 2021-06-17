Составлен список самых быстрых футболистов Евро-2020
Список самых скоростных игроков Евро-2020 возглавил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола (33,8 км/ч). Рейтинг опубликовала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей официальной странице в Twitter.
За итальянцем следует полузащитник сборной Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч). На третьей строчке - нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг (33,1 км/ч), на четвертой -нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо (32,8 км/ч). Замыкает пятерку самых быстрых футболистов тоже итальянец - защитник Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч), передает RT.
Сборная России накануне выиграла второй матч на чемпионате Европы по футболу у сборной Финляндии со счетом 1:0. Бывший нападающий футбольной сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что оценивает положительно тот факт, что команда добилась результата в таком важном поединке, но, по его мнению, все будет зависеть от игры с датчанами.
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