УЕФА начал возврат денег за билеты на матчи ЧЕ-2020

Поклонники футбола, начиная со вторника, 5 мая, смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи перенесенного из-за COVID-19 чемпионата Европы 2020 года. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что процедуру возврата можно пройти на официальном сайте УЕФА.

При этом, в Союзе европейских футбольных ассоциаций рекомендуют дождаться точного расписания турнира, прежде чем принимать решение о возврате билетов.

Планировалось, что ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля, однако, из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021-го, отмечает Ura.ru. Матчи должны были быть сыграны в 12 городах, в числе которых Санкт-Петербург. Северная столица должна была принять три матча группового раунда и один четвертьфинал.