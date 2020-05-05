УЕФА начал возврат денег за билеты на матчи ЧЕ-2020
Поклонники футбола, начиная со вторника, 5 мая, смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи перенесенного из-за COVID-19 чемпионата Европы 2020 года. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что процедуру возврата можно пройти на официальном сайте УЕФА.
При этом, в Союзе европейских футбольных ассоциаций рекомендуют дождаться точного расписания турнира, прежде чем принимать решение о возврате билетов.
Планировалось, что ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля, однако, из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021-го, отмечает Ura.ru. Матчи должны были быть сыграны в 12 городах, в числе которых Санкт-Петербург. Северная столица должна была принять три матча группового раунда и один четвертьфинал.
Ранее НСН писала, что Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, сохранит название «Евро-2020». Об этом заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также сообщалось, что Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, который перенесен на 2021 год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление оргкомитетов. Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.
Напомним, Бухарест должен принять три матча группы C, а также одну встречу 1/8 финала. Копенгаген, в свою очередь, намерен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, и также одну встречу 1/8 финала.
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