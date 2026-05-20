УЕФА изменил систему отбора на чемпионаты Европы с 2028 года
Руководство УЕФА одобрило новую схему отборочных турниров для мужских национальных сборных, которая начнёт действовать после чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее путёвки на ЧЕ получали победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, участвовали в стыковых матчах вместе с победителями групп Лиги наций. Новая концепция разработана после консультаций со всеми национальными ассоциациями, сообщает РБК.
Отборочный турнир теперь будет проходить в двух группах — Лиге 1 и Лигуе2. В частности, в Лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных по итогам Лиги наций, разделённых на три группы по 12 команд. Каждая сборная проведёт шесть матчей, а прямые путёвки на турнир достанутся победителям групп. Оставшиеся места разыграют в плей-офф с участием лучших команд из группы Лиги 2.
С сезона-2028/29 в Лиге наций вместо четырёх лиг останется три по 18 команд в каждой. Внутри лиг футбольные коллективы поделят на три группы по шесть, каждая проведёт по шесть матчей. Поскольку всего участников 55, в низшей лиге будет одна группа из семи команд.
Также по новому регламенту сборная страны-организатора ЧЕ как и раньше автоматически получит путёвку. Но при этом сборная будет участвовать в отборочном турнире для сохранения соревновательной практики и определения посева в следующем розыгрыше Лиги наций.
Ранее УЕФА пригрозила Италии лишением права на проведение Евро-2032, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
