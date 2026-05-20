«Явно проигрывают»: Почему визит Путина в Китай взволновал США
Константин Долгов раскрыл НСН, что американцы не рады подчеркнуто успешной встрече президента России и главы КНР.
Американцы пристально следят за визитом президента РФ Владимира Путина в Китай, так как у них самих в отношениях с КНР есть трудности, и недавний визит главы США Дональда Трампа туда не снял напряженность. Об этом НСН рассказал Чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также допустил проведение встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае в ноябре. Напомним, что накануне Путин прибыл в Китай с официальным визитом и уже провел ряд встреч, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином. Долгов раскрыл, отчего вдруг американцы поспешили возобновить встречи с российскими коллегами.
«Повлиял ли визит нашего лидера в Китай? Возможно. Дело в том, что саммит АТЭС создает хорошую возможность для проведения всесторонних контактов. Поэтому вполне возможно, что к ноябрю будет достигнут дополнительный прогресс. Все будет зависеть от того, готовы ли американцы учитывать наши интересы. Я думаю, что в Вашингтоне очень внимательно смотрят за развитием российско-китайских отношений и особой радости не испытывают, учитывая сложности, которые есть в двусторонних американо-китайских отношениях. Саммит Трампа с Си не снял многие раздражители. На этом фоне наши отношения с Китаем явно выигрывают», - уточнил он.
Ранее переговорщики США отменили визит на Украину из-за сложности путешествий на поезде и опасений, что это не приведет к успеху в переговорах. Долгов объяснил, почему так произошло.
«Там просто нет ничего нового, потому что позиция Киева не меняется. Они при поддержке европейцев продолжают свой безнадежный курс на конфронтацию. Поэтому, я думаю, американцы сочли, что нет смысла терять время сейчас. У них есть все возможности дополнительно надавить на главу Украины Владимира Зеленского», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- УЕФА изменил систему отбора на чемпионаты Европы с 2028 года
- «Явно проигрывают»: Почему визит Путина в Китай взволновал США
- В Госдуме назвали условие возобновления студенческого обмена с США
- Самбурская засудила блогера, который назвал ее эскортницей
- Более 156 млн рублей ушло на ремонт школы в Севастополе, где обрушился балкон
- «Мечта идиота»: Почему на Эвересте собралась пробка из 300 альпинистов
- Шойгу заявил, что последние шаги Армении противоречат духу союзничества с РФ
- «Итоги очень богатые»: Си Цзиньпин назвал успешным визит Путина в КНР
- Официант, повар и курьер: Сколько в месяц могут заработать подростки
- Россиян предупредили о мошенниках, использующих домовые чаты