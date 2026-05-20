Американцы пристально следят за визитом президента РФ Владимира Путина в Китай, так как у них самих в отношениях с КНР есть трудности, и недавний визит главы США Дональда Трампа туда не снял напряженность. Об этом НСН рассказал Чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также допустил проведение встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае в ноябре. Напомним, что накануне Путин прибыл в Китай с официальным визитом и уже провел ряд встреч, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином. Долгов раскрыл, отчего вдруг американцы поспешили возобновить встречи с российскими коллегами.

«Повлиял ли визит нашего лидера в Китай? Возможно. Дело в том, что саммит АТЭС создает хорошую возможность для проведения всесторонних контактов. Поэтому вполне возможно, что к ноябрю будет достигнут дополнительный прогресс. Все будет зависеть от того, готовы ли американцы учитывать наши интересы. Я думаю, что в Вашингтоне очень внимательно смотрят за развитием российско-китайских отношений и особой радости не испытывают, учитывая сложности, которые есть в двусторонних американо-китайских отношениях. Саммит Трампа с Си не снял многие раздражители. На этом фоне наши отношения с Китаем явно выигрывают», - уточнил он.

Ранее переговорщики США отменили визит на Украину из-за сложности путешествий на поезде и опасений, что это не приведет к успеху в переговорах. Долгов объяснил, почему так произошло.

«Там просто нет ничего нового, потому что позиция Киева не меняется. Они при поддержке европейцев продолжают свой безнадежный курс на конфронтацию. Поэтому, я думаю, американцы сочли, что нет смысла терять время сейчас. У них есть все возможности дополнительно надавить на главу Украины Владимира Зеленского», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

