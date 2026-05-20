«Итоги очень богатые»: Си Цзиньпин назвал успешным визит Путина в КНР

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай можно считать «весьма удачным и успешным». Как пишет RT, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина: Как повлияет на мировую экономику новый тип отношений?

В ходе совместного чаепития он сказал российскому лидеру, что по итогам всего одного дня переговоров было подписано «множество совместных документов».

«Хотя визит был только на один день, но итоги большие, богатые», - подчеркнул глава Си Цзиньпин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин достигли понимания по ключевым параметрам проекта азопровода «Сила Сибири-2», однако чёткого понимания сроков реализации пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
