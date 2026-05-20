Самбурская засудила блогера, который назвал ее эскортницей

Иск на три млн рублей был подан после того, как Псковитин опубликовал в соцсетях, на своём YouTube-канале и на других платформах сведения, которые артистка сочла порочащими её честь.

Самбурская также представила результаты лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что опубликованные сведения имели порочащий характер.

В итоге суд принял решение в пользу артистки, запретив распространение указанных материалов. Что касается других требований, в том числе компенсации морального вреда, то они были удовлетворены частично.

Ранее оперный певец и общественный деятель Сергей Москальков потребовал от «Первого канала» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за шутку в КВН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

