Самбурская засудила блогера, который назвал ее эскортницей
Актриса Настасья Самбурская (настоящее имя - Анастасия Терехова) выиграла суд против блогера сатирического проекта «Немагия» Алексея Псковитина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом со ссылкой на решение Кемеровского суда сообщает РЕН ТВ.
Иск на три млн рублей был подан после того, как Псковитин опубликовал в соцсетях, на своём YouTube-канале и на других платформах сведения, которые артистка сочла порочащими её честь.
Самбурская также представила результаты лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что опубликованные сведения имели порочащий характер.
В итоге суд принял решение в пользу артистки, запретив распространение указанных материалов. Что касается других требований, в том числе компенсации морального вреда, то они были удовлетворены частично.
Ранее оперный певец и общественный деятель Сергей Москальков потребовал от «Первого канала» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за шутку в КВН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
