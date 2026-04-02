УЕФА пригрозила Италии лишением права на проведение Евро-2032

В частности, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в Италии «одна из худших футбольных инфраструктур в Европе».

«Евро-2032 запланирован и состоится. Надеюсь, инфраструктура будет готова. В противном случае турнир пройдёт не в Италии», — указал он.

Чеферин добавил, что итальянским политическим лидерам следует решить этот вопрос.

