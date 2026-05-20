«252 тонны мелочи»: Центробанк подвел итоги весенней «Монетной недели»
Граждане России в рамках «Монетной недели» вернули в оборот 252 тонны монет. Об этом со ссылкой на Центробанк РФ сообщает RT.
Во время проведения мероприятия граждане могли обменять монеты на бумажные деньги, либо положить мелочь на свой счёт в банке. По данным регулятора, результаты весенней акции на две тонны и семь млн рублей превзошли итоги осени 2025 года.
«Люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей», - указали в Центробанке.
Отмечается, что в основном граждане сдавали и обменивали в банках и магазинах рублёвые монеты разных номиналов (86,7%). На копейки пришлось 13,3%.
Ранее в Центробанк анонсировали выпуск килограммовой золотой монеты номиналом 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Триллионы рублей: Почему бюджет России недополучил доходы от повышения НДС
- Росстат зафиксировал дефляцию в России второй раз в 2026 году
- «252 тонны мелочи»: Центробанк подвел итоги весенней «Монетной недели»
- УЕФА изменил систему отбора на чемпионаты Европы с 2028 года
- «Явно проигрывают»: Почему визит Путина в Китай взволновал США
- В Госдуме назвали условие возобновления студенческого обмена с США
- Самбурская засудила блогера, который назвал ее эскортницей
- Более 156 млн рублей ушло на ремонт школы в Севастополе, где обрушился балкон
- «Мечта идиота»: Почему на Эвересте собралась пробка из 300 альпинистов
- Шойгу заявил, что последние шаги Армении противоречат духу союзничества с РФ