«252 тонны мелочи»: Центробанк подвел итоги весенней «Монетной недели»

Во время проведения мероприятия граждане могли обменять монеты на бумажные деньги, либо положить мелочь на свой счёт в банке. По данным регулятора, результаты весенней акции на две тонны и семь млн рублей превзошли итоги осени 2025 года.

«Люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей», - указали в Центробанке.

Отмечается, что в основном граждане сдавали и обменивали в банках и магазинах рублёвые монеты разных номиналов (86,7%). На копейки пришлось 13,3%.

Ранее в Центробанк анонсировали выпуск килограммовой золотой монеты номиналом 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».