Шойгу заявил, что последние шаги Армении противоречат духу союзничества с РФ
Ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечают духу союзнических отношений с Россией. Как пишет RT, об этом заявил глава российского Совета безопасности Сергей Шойгу.
На заседании рабочей группы Совбеза он напомнил об утвержении Ереваном курса на вступление республики в Евросоюз, а также о том, что стратегическими партнерами Армении в последние годы стал ряд государств, которых Москва считает недружественными.
Шойгу добавил, что недружественным шагом в России также расценивают присоединение республики к статусу Международного уголовного суда и «выдачу российских граждан третьим странам».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что планы Армении по вступлению в Евросоюз требуют особого внимания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
