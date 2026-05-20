Шойгу заявил, что последние шаги Армении противоречат духу союзничества с РФ

Ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечают духу союзнических отношений с Россией. Как пишет RT, об этом заявил глава российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

На заседании рабочей группы Совбеза он напомнил об утвержении Ереваном курса на вступление республики в Евросоюз, а также о том, что стратегическими партнерами Армении в последние годы стал ряд государств, которых Москва считает недружественными.

Шойгу добавил, что недружественным шагом в России также расценивают присоединение республики к статусу Международного уголовного суда и «выдачу российских граждан третьим странам».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что планы Армении по вступлению в Евросоюз требуют особого внимания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

