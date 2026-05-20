«Неоднократно мы говорили, что движение должно быть с двух сторон. Если американцы готовы проводить такие обмены, мы тоже будем готовы к этому на тех условиях, которые будут интересны нашим студентам. Конечно, такие обмены полезны все сторонам, но в сегодняшней ситуации необходимо проводить тщательный отбор тех, кто приезжает к нам по обмену и тех, кто уезжает туда. Люди должны быть патриотами и понимать, что должны вернуться обратно с чем-то новым и интересным для нашего государства. Мы не хотим, чтобы наших талантливых студентов переманивали. Пока рамки не будут определены, движения не будет», - уточнила она.

Депутат раскрыла, каких специальностей чаще всего касается обмен.

«В хорошие времена стабильных отношений у нас был и обмен школьниками, они жили в семьях, вузовские команды тоже. Больше всего обмен касался гуманитарных и экономических специальностей. Космические программы тоже участвовали, совместные проекты были, программирование тоже, сфера искусства, менеджмента. Сейчас мы активно ведем программы со странами БРИКС, это касается и инженерного сообщества. Также активно сотрудничаем с Китаем – практики, конференции и другое», - добавила она.

Государство выделяет льготы иностранным студентам, чтобы они приносили пользу в будущем. Так действуют все страны, а Россия как минимум со времен императора Петра I. К сожалению, на россиян в бюджете пока нет денег, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.

