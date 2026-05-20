В Госдуме назвали условие возобновления студенческого обмена с США
Ольга Пилипенко заявила НСН, что студенческие обмены полезны всем странам, но сегодня для этого необходимы особые условия.
Студенческие обмены с США могут быть возобновлены только при строгом отборе кандидатов с обеих сторон, талантливые ребята не должны «переманиваться», заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Минобрнауки России выразило готовность вернуться к обсуждению договоренностей по студенческим обменам с США, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Соединенные Штаты, если американская сторона проявит соответствующий интерес, пишут «Известия». Пилипенко подчеркнула, что необходимы будут особые договоренности.
«Неоднократно мы говорили, что движение должно быть с двух сторон. Если американцы готовы проводить такие обмены, мы тоже будем готовы к этому на тех условиях, которые будут интересны нашим студентам. Конечно, такие обмены полезны все сторонам, но в сегодняшней ситуации необходимо проводить тщательный отбор тех, кто приезжает к нам по обмену и тех, кто уезжает туда. Люди должны быть патриотами и понимать, что должны вернуться обратно с чем-то новым и интересным для нашего государства. Мы не хотим, чтобы наших талантливых студентов переманивали. Пока рамки не будут определены, движения не будет», - уточнила она.
Депутат раскрыла, каких специальностей чаще всего касается обмен.
«В хорошие времена стабильных отношений у нас был и обмен школьниками, они жили в семьях, вузовские команды тоже. Больше всего обмен касался гуманитарных и экономических специальностей. Космические программы тоже участвовали, совместные проекты были, программирование тоже, сфера искусства, менеджмента. Сейчас мы активно ведем программы со странами БРИКС, это касается и инженерного сообщества. Также активно сотрудничаем с Китаем – практики, конференции и другое», - добавила она.
Государство выделяет льготы иностранным студентам, чтобы они приносили пользу в будущем. Так действуют все страны, а Россия как минимум со времен императора Петра I. К сожалению, на россиян в бюджете пока нет денег, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- УЕФА изменил систему отбора на чемпионаты Европы с 2028 года
- «Явно проигрывают»: Почему визит Путина в Китай взволновал США
- В Госдуме назвали условие возобновления студенческого обмена с США
- Самбурская засудила блогера, который назвал ее эскортницей
- Более 156 млн рублей ушло на ремонт школы в Севастополе, где обрушился балкон
- «Мечта идиота»: Почему на Эвересте собралась пробка из 300 альпинистов
- Шойгу заявил, что последние шаги Армении противоречат духу союзничества с РФ
- «Итоги очень богатые»: Си Цзиньпин назвал успешным визит Путина в КНР
- Официант, повар и курьер: Сколько в месяц могут заработать подростки
- Россиян предупредили о мошенниках, использующих домовые чаты