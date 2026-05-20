Росстат зафиксировал дефляцию в России второй раз в 2026 году
В России с 13 по 18 мая 2026 года второй раз с начала года зафиксирована дефляция на уровне 0,02%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Среди продовольственных товаров подорожали сахар-песок на 0,7%, мороженая рыба на 0,4%, ржаной хлеб и макаронные изделия на 0,3%, варёные колбасы на 0,2%, говядина и детское питание на 0,1%.
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,2%, в том числе огурцы на 10,9%, помидоры на 8,6%, бананы на 0,5%. При этом выросли цены на капусту на 3,2%, лук на 2,4%, свёклу на 1,6%, морковь на 0,6%, картофель на 0,3%, яблоки на 0,2%.
Снизилась стоимость куриных яиц на 2%, баранины на 1,3%, сливочного масла и гречки на 0,5%, свинины и муки на 0,3%, ряда молочных продуктов и масел на 0,1–0,2%.
В сегменте медикаментов в российских аптеках подорожали нафазолин и нимесулид на 0,3%, валидол и метамизол на 0,2%, активированный уголь на 0,1%, тогда как пенталгин подешевел на 0,6%, корвалол — на 0,2%.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость килограмма огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
