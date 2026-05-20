Более 156 млн рублей ушло на ремонт школы в Севастополе, где обрушился балкон

Отмечается, что из указанной суммы на приведение в порядок обрушившейся конструкции было направлено только 29 тысяч рублей. При этом, как указывает телеканал, это был обычный козырек, который был оформлен как балкон.

Причины обрушения пока неизвестны, но, по предварительной информации, конструкция просто не была рассчитана на большую нагрузку.

«Все виновные будут, безусловно, наказаны – где произошел этот сбой, кто не досмотрел, кто проявил головотяпство либо на стадии проектирования, либо на стадии исполнения проекта», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обрушение балкона в школе произошло 20 мая. По словам Развозжаева, пострадали девять 17-летних выпускников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

