УЕФА: Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле
Финал Лиги чемпионов в текущем году состоится 10 июня в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее СМИ сообщили, что матч хотят перенести на фоне опасений УЕФА из-за возможных беспорядков, которые якобы могут начаться в Турции после президентских выборов. В случае необходимости второй тур голосования пройдет 28 мая. Отмечалось, что УЕФА якобы обсудила возможность проведения игры с Федерацией футбола Португалии.
«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня», — подчеркнули в организации.
В УЕФА добавили, что не имеют «дополнительных комментариев» по данному вопросу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru