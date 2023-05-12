УЕФА: Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле

Ранее СМИ сообщили, что матч хотят перенести на фоне опасений УЕФА из-за возможных беспорядков, которые якобы могут начаться в Турции после президентских выборов. В случае необходимости второй тур голосования пройдет 28 мая. Отмечалось, что УЕФА якобы обсудила возможность проведения игры с Федерацией футбола Португалии.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня», — подчеркнули в организации.

В УЕФА добавили, что не имеют «дополнительных комментариев» по данному вопросу.

