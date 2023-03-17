Объявлены результаты жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы сезона-2022/2023
В штаб квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона-2022/2023.
По её результатам «Манчестер Юнайтед» (Англия) сыграет с испанской «Севильей». Победитель этой пары встретится в полуфинале с лучшим клубом из пары «Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия).
Немецкий «Байер» в четвертьфинале сыграет с бельгийским «Юнионом». Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с «Фейеноордом» (Нидерланды) или «Ромой» (Италия).
Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля.
Ранее стало известно, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» Мадрид (Испания) сыграет с «Челси» (Англия), сообщает НСН.
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