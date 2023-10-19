УЕФА: Бельгия и Швеция не будут доигрывать прерванный из-за теракта матч
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался доигрывать матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции.
В пресс-службе организации указали, что результат прерванной из-за теракта встречи будет соответствовать счёту после первого тайма - 1:1, а команды получат по одному очку. В УЕФА добавили, что «любая дисквалификация будет считаться отбытой, а полученные жёлтые карточки - действительными».
Также отмечается, что зафиксированный результат матч никак не повлияет на итоги отборочного цикла, так как сборная Бельгии уже квалифицировалась на финальную часть Евро-2024, а шведы потеряли все шансы отобраться на чемпионат.
Ранее в центре Брюсселя неизвестный с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу из автомата по болельщикам сборной Швеции по футболу. Погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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