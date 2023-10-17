Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста в Брюсселе
Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что открывший стрельбу в столице страны минувшим вечером, убит при задержании. Его личность установлена, это 45-летний уроженец Туниса, сообщил кризисный центр.
Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый скончался в больнице от ран, полученных в ходе перестрелки с силовиками. При этом появилась информация, что после его нейтрализации полиция продолжает розыск ещё двух человек.
Нападавший в оранжевом сигнальном жилете накануне вечером в центре Брюсселя с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу из автомата по болельщикам сборной Швеции по футболу. Сообщалось о двух погибших приезжих из Швеции и ранении ещё одного.
Болельщики прибыли в Брюссель на матч квалификации Евро-2024 между сборными Швеции и Бельгии. Игра была остановлена после первого тайма при счете 1:1 из-за этого теракта.
Напавший уехал с места стрельбы на скутере, после он записал видео, в котором заявил, что принадлежит к запрещённой в России и признанной террористической группировке «Исламское государство». Причём, как выяснилось, он был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. В его жилище проводился обыск.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с момента теракта до сообщения о нейтрализации террориста прошло 13 часов. Всё это время злоумышленник разъезжал по городу с оружием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы
- Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста в Брюсселе
- LN24: Полиция ищет еще двух подозреваемых после стрельбы в Брюсселе
- Актер и звезда КВН Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет
- Ми-8 эвакуировал экипаж севшего на мель в Баренцевом море «Александра Гусева»
- Шойгу: Предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы
- Марочко сообщил о прибытии «свежих сил» ВСУ на Краснолиманское направление
- СМИ: Структуры экс-главы Кубани Ткачева купили бывшую виллу Олега Тинькова
- Новая высокотехнологичная рентген-операционная открылась в больнице имени Пирогова
- Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев на полгода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru