Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста в Брюсселе

Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что открывший стрельбу в столице страны минувшим вечером, убит при задержании. Его личность установлена, это 45-летний уроженец Туниса, сообщил кризисный центр.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый скончался в больнице от ран, полученных в ходе перестрелки с силовиками. При этом появилась информация, что после его нейтрализации полиция продолжает розыск ещё двух человек.

Нападавший в оранжевом сигнальном жилете накануне вечером в центре Брюсселя с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу из автомата по болельщикам сборной Швеции по футболу. Сообщалось о двух погибших приезжих из Швеции и ранении ещё одного.