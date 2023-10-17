Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста в Брюсселе

Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что открывший стрельбу в столице страны минувшим вечером, убит при задержании. Его личность установлена, это 45-летний уроженец Туниса, сообщил кризисный центр.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый скончался в больнице от ран, полученных в ходе перестрелки с силовиками. При этом появилась информация, что после его нейтрализации полиция продолжает розыск ещё двух человек.

Нападавший в оранжевом сигнальном жилете накануне вечером в центре Брюсселя с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу из автомата по болельщикам сборной Швеции по футболу. Сообщалось о двух погибших приезжих из Швеции и ранении ещё одного.

LN24: Полиция ищет еще двух подозреваемых после стрельбы в Брюсселе

Болельщики прибыли в Брюссель на матч квалификации Евро-2024 между сборными Швеции и Бельгии. Игра была остановлена после первого тайма при счете 1:1 из-за этого теракта.

Напавший уехал с места стрельбы на скутере, после он записал видео, в котором заявил, что принадлежит к запрещённой в России и признанной террористической группировке «Исламское государство». Причём, как выяснилось, он был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. В его жилище проводился обыск.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с момента теракта до сообщения о нейтрализации террориста прошло 13 часов. Всё это время злоумышленник разъезжал по городу с оружием.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ИГИЛТерактБрюссель

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