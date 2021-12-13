УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба организации.

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Причиной аннулирования предыдущих результатов стала техническая ошибка. При определении соперника «Вильярреала» из корзины вытянули шар с «Манчестер Юнайтед», однако эти команды уже играли на групповой стадии и, согласно правилам, не могут встречаться в 1/8 финала.

Затем из корзины достали шар с «Манчестер Сити» и жеребьёвка продолжилась, однако шар с «Манчестер Юнайтед» в корзину вернуть забыли. В итоге «дьяволам» в качестве соперников достался «ПСЖ», однако увидеть противостояние Криштиану Роналду и Леонеля Месси не получится - результаты отменили.

Повторная жеребьёвка начнётся в 17:00 по московскому времени 13 декабря.

Ранее прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Соперником питерского «Зенита» в 1/16 финала стал испанский «Бетис».

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ФОТО: Срингер
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