«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы
Соперником санкт-петербургского «Зенита» в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы стал испанский «Бетис», сообщает пресс-служба УЕФА.
По результатам жеребьёвки, которая прошла в швейцарском Ньоне, в других матчах «Севилья» сыграет против загребского «Динамо», «Аталанта» встретится с «Олимпиакосом», соперником «РБ Лейпциг» стал «Реал Сосьедад», а вылетевшая из Лиги чемпионов «Барселона» поборется за 1/8 финала с «Наполи».
Также в стыковых матчах «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Рейнджерс», «Шериф» против «Браги», а «Порту» против «Лацио». Первые стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 февраля, ответные пройдут 24 февраля.
В 1/8 финала Лиги Европы победители стыковых матчей встретятся с победителями группового этапа турнира, в числе которых и московский «Спартак».
Ранее «Зенит» и московское «Динамо» разошлись миром в центральном матче 18-го тура РПЛ, благодаря чему питерский клуб ушёл на зимний перерыв лидером российского чемпионата, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru