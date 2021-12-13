«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы

По результатам жеребьёвки, которая прошла в швейцарском Ньоне, в других матчах «Севилья» сыграет против загребского «Динамо», «Аталанта» встретится с «Олимпиакосом», соперником «РБ Лейпциг» стал «Реал Сосьедад», а вылетевшая из Лиги чемпионов «Барселона» поборется за 1/8 финала с «Наполи».

Также в стыковых матчах «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Рейнджерс», «Шериф» против «Браги», а «Порту» против «Лацио». Первые стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 февраля, ответные пройдут 24 февраля.

В 1/8 финала Лиги Европы победители стыковых матчей встретятся с победителями группового этапа турнира, в числе которых и московский «Спартак».

Ранее «Зенит» и московское «Динамо» разошлись миром в центральном матче 18-го тура РПЛ, благодаря чему питерский клуб ушёл на зимний перерыв лидером российского чемпионата, сообщает RT.

