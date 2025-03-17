«Удержаться сложнее!»: Кафельников об успехе Андреевой на турнире серии WTA-1000
Самый титулованный теннисист в истории России в беседе с НСН заявил, что очень рад появлению такого уровня теннисистки, как Мирра Андреева, однако удерживать заданную планку ей будет тяжело.
Выдающиеся результаты теннисистки Мирры Андреевой во многом обусловлены ее взрослением и в физическом, и в психологическом плане. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир серии WTA-1000, который состоялся в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча завершилась в трех сетах - 2:6, 6:3, 6:3. Благодаря этой победе Андреева поднимется на шестое место в классификации WTA - так высоко российские теннисистки не стояли там уже более девяти лет. Кафельников отметил, что Андреева сильно прибавила за последние полгода.
«Я думаю, что в первую очередь дело в том, что она подросла. Разница очень большая между тем, что было полгода назад и тем, что сейчас. Главное то, что в физическом и психологическом плане она реально очень сильно прибавила. За счет этого мы видим такие результаты. На перспективы пока не нужно смотреть, давайте будем просто получать удовольствие от ее игры и результатов. Мы уже очень сильно довольны, что у нас появилась теннисистка, которая реально конкурирует с ведущими теннисистками мира и находится с ними практически на высших позициях», - отметил он.
При этом Кафельников подчеркнул, что в следующем году юной теннисистке будет сложнее, так как она задрала очень высокую планку и будет находиться под пристальным вниманием.
«Стабильность на корте сохранить очень тяжело. Наверное, тяжелее всего будет на следующий год, когда нужно будет отстаивать то, что она сделала в этом году. Потому что соперницы уже ее воспринимают, как ведущую теннисистку, и к ней уже будет дополнительное внимание со стороны всех остальных. Забраться наверх тяжело, а задержаться там на длительный период времени в несколько раз сложнее. Поэтому будем надеяться, что Мирра справится», - рассказал он.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над представительницей Польши Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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