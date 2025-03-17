«Удержаться сложнее!»: Кафельников об успехе Андреевой на турнире серии WTA-1000

Выдающиеся результаты теннисистки Мирры Андреевой во многом обусловлены ее взрослением и в физическом, и в психологическом плане. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир серии WTA-1000, который состоялся в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча завершилась в трех сетах - 2:6, 6:3, 6:3. Благодаря этой победе Андреева поднимется на шестое место в классификации WTA - так высоко российские теннисистки не стояли там уже более девяти лет. Кафельников отметил, что Андреева сильно прибавила за последние полгода.