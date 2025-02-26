Тарпищев допустил, что 20 российских теннисистов сменят спортивное гражданство
Не менее двадцати российских теннисистов могут в ближайшее время сменить спортивное гражданство, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по физкультуре и спорту.
Как отметил Тарпищев, сейчас в РФ нет соревнований по теннису, не работают лиги, финансировать резервы невозможно из-за отсутствия отчислений.
«У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас "обрабатывают", и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», - подчеркнул глава федерации.
Ранее спортивное гражданство сменила теннисистка Элина Аванесян, теперь она выступает за Армению.
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