«Не вернутся в Россию»: Кафельников о сменивших гражданство теннисистах
Смена гражданства ведущих молодых перспективных теннисистов, в которых вкладывались деньги, станет для Федерации тенниса России большой потерей, сказал НСН Евгений Кафельников.
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с НСН допустил, что только дополнительная поддержка Федерации позволит удержать российских теннисистов от смены спортивного гражданства.
Не менее двадцати российских теннисистов могут в ближайшее время сменить спортивное гражданство, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Кафельников назвал подобные опасения обоснованными.
«Такая вероятность, безусловно, существует. Я в курсе того, о чем говорит Шамиль Анвярович, непосредственно вникаю в суть дела. Если определенного рода поддержки не будет, уверен, что такие случаи будем часто видеть. Смена гражданства ведущих молодых перспективных теннисистов, в которых Федерация вкладывала средства, конечно, это будет значимой потерей», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, сменив спортивное гражданство, в будущем теннисисты уже вряд ли смогут играть за Россию.
«Если спортсмен, когда поменяет спортивное гражданство, сыграет за ту национальную сборную, вероятность возвращения в Россию абсолютно нулевая, он не сможет играть никакие командные чемпионаты мира, никакие Олимпийские игры. Это будет потерянное поколение, что связано, в том числе с юридическими моментами. Поэтому это действительно большая проблема, с которой мы сталкиваемся», - отметил он.
В 2024 году спортивное гражданство сменили Александр Шевченко и Элина Аванесян. Ранее спортсмены выступали за Россию, теперь Шевченко имеет спортивное гражданство Казахстана, Аванесян - Армении, передает «Радиоточка НСН».
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