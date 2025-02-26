«Не вернутся в Россию»: Кафельников о сменивших гражданство теннисистах

Как добавил собеседник НСН, сменив спортивное гражданство, в будущем теннисисты уже вряд ли смогут играть за Россию.

«Если спортсмен, когда поменяет спортивное гражданство, сыграет за ту национальную сборную, вероятность возвращения в Россию абсолютно нулевая, он не сможет играть никакие командные чемпионаты мира, никакие Олимпийские игры. Это будет потерянное поколение, что связано, в том числе с юридическими моментами. Поэтому это действительно большая проблема, с которой мы сталкиваемся», - отметил он.

В 2024 году спортивное гражданство сменили Александр Шевченко и Элина Аванесян. Ранее спортсмены выступали за Россию, теперь Шевченко имеет спортивное гражданство Казахстана, Аванесян - Армении, передает «Радиоточка НСН».

