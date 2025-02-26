«Не вернутся в Россию»: Кафельников о сменивших гражданство теннисистах

Смена гражданства ведущих молодых перспективных теннисистов, в которых вкладывались деньги, станет для Федерации тенниса России большой потерей, сказал НСН Евгений Кафельников.

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с НСН допустил, что только дополнительная поддержка Федерации позволит удержать российских теннисистов от смены спортивного гражданства.

Кафельников заявил о деградации тенниса в России

Не менее двадцати российских теннисистов могут в ближайшее время сменить спортивное гражданство, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Кафельников назвал подобные опасения обоснованными.

«Такая вероятность, безусловно, существует. Я в курсе того, о чем говорит Шамиль Анвярович, непосредственно вникаю в суть дела. Если определенного рода поддержки не будет, уверен, что такие случаи будем часто видеть. Смена гражданства ведущих молодых перспективных теннисистов, в которых Федерация вкладывала средства, конечно, это будет значимой потерей», - заявил он.

Шарапова победила в опросе фанатов на включение в Международный зал теннисной славы

Как добавил собеседник НСН, сменив спортивное гражданство, в будущем теннисисты уже вряд ли смогут играть за Россию.

«Если спортсмен, когда поменяет спортивное гражданство, сыграет за ту национальную сборную, вероятность возвращения в Россию абсолютно нулевая, он не сможет играть никакие командные чемпионаты мира, никакие Олимпийские игры. Это будет потерянное поколение, что связано, в том числе с юридическими моментами. Поэтому это действительно большая проблема, с которой мы сталкиваемся», - отметил он.

В 2024 году спортивное гражданство сменили Александр Шевченко и Элина Аванесян. Ранее спортсмены выступали за Россию, теперь Шевченко имеет спортивное гражданство Казахстана, Аванесян - Армении, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортсменыБольшой ТеннисТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры