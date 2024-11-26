В РФС ответили на заявление главы Самарской области о коррупции среди судей

Российский футбольный союз (РФС) последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом говорится в заявлении организации.

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Комментируя слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола, в РФС указали, что считают изложенные чиновником факты «поводом для обращения в правоохранительные органы».

«РФС находится в контакте с руководством Самарской области... РФС готов оказать полное содействие следствию для установления истины», - указали в пресс-службе союза.

Ранее Федорищев сослался на информацию одного из функционеров ФК «Крылья Советов», признавшегося в том, что команда задолжала 36 млн рублей неким дельцам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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