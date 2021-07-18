Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных кроватях

Такая мебель может выдерживать до 200 кг веса, но рассчитана только на спокойных атлетов. Решение об установке таких кроватей принял Международный олимпийский комитет.

Там ожидают, что спортсмены не будут заниматься сексом и другими «ненужными физическими контактами» на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом выявили среди жителей Олимпийской деревни в Токио. Положительный тест на инфекцию получил член иностранной сборной, личные данные которого не разглашаются для сохранения конфиденциальности.

