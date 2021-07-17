Первый случай заражения COVID-19 выявили в Олимпийской деревне Токио

Первый случай заражения коронавирусом выявили среди жителей Олимпийской деревни в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Положительный тест на инфекцию получил член иностранной сборной, личные данные которого не разглашаются для сохранения конфиденциальности. По данным источника телеканала, зараженный не является спортсменом.

Этот случай стал первым, когда коронавирус обнаружили непосредственно в Олимпийской деревне. Ранее COVID-19 выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, у вспомогательного персонала сборных России и Нигерии. Вирус обнаруживали в аэропорту, по прибытии в Японию, или же в местах предварительного размещения команд.

