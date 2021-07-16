На Олимпиаде в Токио впервые госпитализировали члена команды с коронавирусом
На Олимпийских играх в Токио впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной с коронавирусом, сообщил телеканал Asahi TV.
Отмечается, что член команды Нигерии в возрасте 60-65 лет сдал положительный тест по прибытии в столичный аэропорт Нарита. Его госпитализировали из-за возраста и наличия хронических заболеваний.
Ранее стало известно о первом заболевшем ковидом спортсмене на Олимпийских играх. Страна, из которой он приехал, не называется. Коронавирус у члена сборной выявили во время 14-дневной самоизоляции.
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