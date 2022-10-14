ФК «Спартак» продлил соглашение с вратарем Селиховым до 2025 года

Селихов с 2016 года защищает ворота красно-белых. Всего он провел за команду 66 матчей.

В текущем сезоне в его активе 11 матчей за «Спартак», три из них он провел без пропущенных мячей.

Селихов вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат страны в 2017-м и Кубок России в этом году.

Ранее стало известно, что в московском «Спартаке» сокращения бюджета не будет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

