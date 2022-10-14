ФК «Спартак» продлил соглашение с вратарем Селиховым до 2025 года
Московский «Спартак» продлил соглашение с 28-летним голкипером Александром Селиховым, сообщает пресс-служба клуба.
По информации РБК, новый контракт игрока рассчитан до конца сезона 2024/25.
При этом в соглашении предусмотрена специальная опция для автоматического продления договора до июня 2026 года в случае выполнения определенных условий.
Селихов с 2016 года защищает ворота красно-белых. Всего он провел за команду 66 матчей.
В текущем сезоне в его активе 11 матчей за «Спартак», три из них он провел без пропущенных мячей.
Селихов вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат страны в 2017-м и Кубок России в этом году.
Ранее стало известно, что в московском «Спартаке» сокращения бюджета не будет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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