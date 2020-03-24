У российского футболиста обнаружен коронавирус

Бывший игрок петербургского "Зенита", а также полузащитник футбольного клуба "Ленинградец" ранее был госпитализирован с высокой температурой. Тест на инфицирование коронавирусом нового типа был сделан спортсмену, поскольку не так давно футболист вместе с командой вернулся из Испании, где проходили спортивные сборы. Игроки были вынуждены срочно прервать тренировочный процесс, как уточняет издание со ссылкой на пресс-службу клуба.

Во вторник 24 марта диагноз подтвердился, в настоящий момент спортсмен находится под наблюдением специалистов. Футболисты "Зенита" пожелали коллеге скорейшего выздоровления в командном профиле в Instagram.

