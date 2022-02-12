Российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине
12 февраля 202211:37
Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».
Россиянки в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Виктории Степановой завершили состязание первыми.
На втором месте оказалась сборная Германии (+ 18,2 секунды). На третьем месте – команда Швеции (+ 20,7 секунды).
У сборной России уже третье «золото», завоеванное на Олимпиаде в Пекине. В копилке отечественной команды 4 серебряные и 6 бронзовых наград.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru