Российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы, золото у Норвегии

Россиянки в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Виктории Степановой завершили состязание первыми.

На втором месте оказалась сборная Германии (+ 18,2 секунды). На третьем месте – команда Швеции (+ 20,7 секунды).

У сборной России уже третье «золото», завоеванное на Олимпиаде в Пекине. В копилке отечественной команды 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

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ФОТО: РИА Новости
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