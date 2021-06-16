У игрока сборной России Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

Игрок получил травму в матче чемпионата Европы-2020 со сборной Финляндии. На 26-й минуте встречи Фернандес покинул поле на носилках, отмечает «Свободная пресса».

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы российской сборной.

После первого тайма игры россияне ведут со счетом 1:0. Счет в матче открыл Алексей Миранчук: на второй минуте добавленного времени полузащитник, получив пас от Артема Дзюбы, отправил мяч в ворота соперников.

