У игрока сборной России Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес госпитализирован с подозрением на повреждение грудного отдела позвоночника. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды.

Миранчук открыл счёт в матче Россия - Финляндия

Игрок получил травму в матче чемпионата Европы-2020 со сборной Финляндии. На 26-й минуте встречи Фернандес покинул поле на носилках, отмечает «Свободная пресса».

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы российской сборной.

После первого тайма игры россияне ведут со счетом 1:0. Счет в матче открыл Алексей Миранчук: на второй минуте добавленного времени полузащитник, получив пас от Артема Дзюбы, отправил мяч в ворота соперников.

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