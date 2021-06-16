Полузащитник итальянского клуба «Аталанта» и сборной России Алексей Миранчук открыл счёт в матче чемпионата Европы-2020 против сборной Финляндии.

Российский футболист отличился в самом конце первого тайма. На второй минуте добавленного времени Миранчук получил пас от Артёма Дзюбы и пробил в дальнюю девятку.

Таким образом на перерыв сборная России отправилась при счёте 1:0 в свою пользу.

Ранее кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России по футболу в сегодняшнем матче Чемпионата Европы против Финляндии.

