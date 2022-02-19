У Александра Большунова – третье олимпийское «золото»
19 февраля 202211:25
Российский лыжник Александр Большунов одержал третью победу на Олимпийских играх в Пекине. У него новое «золото» за первое место в масс-старте, сообщает «Матч Тв».
На втором месте также российский спортсмен - Иван Якимушкин.
Ранее организаторы Олимпиады-2022 перенесли мужской лыжный марафон по причине плохой погоды. Кроме того, сократили дистанцию гонки свободным стилем с 50 километров до 30.
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19 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru