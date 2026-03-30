«Тянул лямку»: В России усомнились в силовом рекорде атлета из ЮАР
Соревнования в Сибири проходят в формате шоу, поэтому результаты не должны восприниматься всерьез, заявил НСН Виталий Фатеев.
Пауэрлифтеры должны сделать что-то особенное, чтобы запомниться, но эти действия не всегда имеет отношение к реальному спорту, рассказал чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в беседе с НСН.
В Красноярске на крупнейшем фестивале силового экстрима Siberian Power Show-2026 установили новый рекорд — 520 кг в становой тяге с ремнями. Исторический результат показал атлет Колтон Энгельбрехт из ЮАР. Фатеев отметил, что в рекорде был нюанс.
«На таких соревнованиях нет допинг-тестов. Конечно, это сенсация, никто не тянул столько. Но он тянул вес в лямках — это запрещено на официальных турнирах, на чемпионатах мира. Siberian Power — это, прежде всего, шоу. Там не обязательно требовать от людей соблюдения всех ГОСТов. У спортсмена был гибкий гриф, с более жестким такую штангу не поднять. Для спортсменов силовых видов спорта — капелька внимания в наше время это уже очень много. Поэтому, для того, чтобы стать известным в пауэрлифтинге, нужно совершить что-то невероятное. Звездный час длится очень недолго — пока удается поднимать веса», — подчеркнул он.
В свою очередь, во время фестиваля Siberian Power Show-2026 телеведущий Геннадий Малахов бросил вызов Энгельбрехту и предложил потягаться со штангой. Фатеев усомнился в шансах Малахова.
«Я также в курсе системы тренировок Геннадия Малахова, где он использует собственный тренажер и по-своему считает, но я думаю, что с пола он бы и штангу 200 килограммов не потянул бы никогда в жизни. Он не поднимает штангу, а тянет какой-то свой тренажер, который потом выдает результат в килограммах. Это афера по моему мнению», — объяснил он.
