«В идеале прорабатывать мышцы пресса лучше не только динамичными скручиваниями, но и работой в статике. Идеальным вариантом будет сочетание базовых скручиваний (не резких, не инерционных, а осознанных, чтобы человек понимал, где он должен чувствовать напряжение, — многие спортсмены напрягают что угодно, но только не мышцы пресса) с акцентом на сокращение прямой мышцы живота с таким очень хорошим упражнением, как планка. Его можно выполнять, стоя на предплечьях, на ладонях, можно делать боковой вариант планки. Планка очень хорошо работает с мышцами брюшного пресса, потому что это статичная нагрузка, она безопасная и дополняет динамичную работу. Что-то надо прорабатывать динамикой, что-то — статикой», — сказала Кожевникова.

Собеседница НСН добавила, что лучше всего качать пресс в конце тренировки, примерно три раза в неделю.

«Мышцы живота хорошо прорабатывать в конце тренировки, оптимально это делать раза три в неделю. Кто-то качает пресс и по семь раз в неделю. Но один-два раза в неделю — на мой взгляд, маловато. У женщин небольшой перерыв в тренировках может быть обусловлен лишь первыми днями цикла, мужчины же могут не прерываться», — отметила она.

В свою очередь чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев заявил, что укрепить пресс поможет любая физическая активность.

«Любые упражнения, в частности, ходьба, могут влиять на мышцы пресса, так как это стабилизаторы. На них влияет любая активность. Подойдет и планка, если нет ограничений в виде грыж», — заключил он.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что занятие ходьбой даже 15–20 минут в день способно в долгосрочной перспективе дать отличный результат. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

