Тутберидзе: Трусова кидалась коньками в раздевалке
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как фигуристка Александра Трусова кидалась в нее коньками после второго места на Одимпиаде-2022, сообщает телеканал «360».
Спортсменка после произвольной программы стала второй. После этого в раздевалке она устроила истерику и заявила, что не пойдет на церемонию награждения. Тренер рассказала, что у спортсменки была идея, что если она сама соберет свою произвольную программу, то на 100% победит. Однако спортсмены не всегда отдают себе отчет в ошибках.
Ранее актриса Галь Гадот восторженно оценила выступление фигуристки Александры Трусовой во время зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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