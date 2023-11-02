Тутберидзе: Трусова кидалась коньками в раздевалке

Спортсменка после произвольной программы стала второй. После этого в раздевалке она устроила истерику и заявила, что не пойдет на церемонию награждения. Тренер рассказала, что у спортсменки была идея, что если она сама соберет свою произвольную программу, то на 100% победит. Однако спортсмены не всегда отдают себе отчет в ошибках.

Ранее актриса Галь Гадот восторженно оценила выступление фигуристки Александры Трусовой во время зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

