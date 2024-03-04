Тутберидзе посоветовала Валиевой «подсушиться»

Российской фигуристке Камиле Валиевой необходимо скорректировать вес и тренироваться на прежнем уровне, сообщила в интервью японскому телеканалу NHK заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

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«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — заявила Тутберидзе.

В интервью не уточняется, когда были сделаны заявления тренера.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортФигурное Катание

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