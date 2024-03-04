Тутберидзе посоветовала Валиевой «подсушиться»
Российской фигуристке Камиле Валиевой необходимо скорректировать вес и тренироваться на прежнем уровне, сообщила в интервью японскому телеканалу NHK заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.
«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — заявила Тутберидзе.
В интервью не уточняется, когда были сделаны заявления тренера.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Сирии Асад высмеял работу Зеленского
- СМИ: первый пуск «Ангары» с «Восточного» состоится в период с 6 по 10 апреля
- Тутберидзе посоветовала Валиевой «подсушиться»
- Жители Ленобласти и Подмосковья наблюдали северное сияние
- СМИ: выделение $60 млрд Киеву могут одобрить в марте–апреле
- СМИ: Россия сможет отследить перевозки западных ракет на Украину
- Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Украины и Польши
- Вучич не исключил отправку Западом своих войск на Украину
- Президент Латвии заявил Маску о долге НАТО защищать мир от России
- СМИ: Россия успешно уничтожает украинские позиции авиабомбами ФАБ-500
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru