Тутберидзе посоветовала Валиевой «подсушиться»

«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — заявила Тутберидзе.

В интервью не уточняется, когда были сделаны заявления тренера.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

