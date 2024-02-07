Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, передает Sport24.

Она отметила, что фигуристка останется чемпионкой только в сердцах болельщиков. Также Роднина добавила, что фигуристы сборной США, которые получат золотые медали командного турнира Пекина, считают награды честными.

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В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» задалась вопросом, что сделал Олимпийский комитет России для защиты фигуристки Камилы Валиевой. Она отметила, что в комитете не работает, поэтому не знает детали ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортИрина Роднина

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