Песков: Путин поддерживает Валиеву

Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает фигуристку Камилу Валиеву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

CAS: Валиева заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт

Так он отреагировал на то, что на открытии «Игр будущего» спортсменка сидела возле главы государства.

«Она – один из послов "Игр фиджитал". И, конечно, президент ее поддерживает», – сказал пресс-секретарь.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Владимир ПутинСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры