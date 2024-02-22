Песков: Путин поддерживает Валиеву
Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает фигуристку Камилу Валиеву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он отреагировал на то, что на открытии «Игр будущего» спортсменка сидела возле главы государства.
«Она – один из послов "Игр фиджитал". И, конечно, президент ее поддерживает», – сказал пресс-секретарь.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru