Песков: Путин поддерживает Валиеву

Так он отреагировал на то, что на открытии «Игр будущего» спортсменка сидела возле главы государства.

«Она – один из послов "Игр фиджитал". И, конечно, президент ее поддерживает», – сказал пресс-секретарь.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

