Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой Швентек
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявила, что ему не понравилась победа российской теннисистки Мирры Андреевой над представительницей Польши Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. Об этом польский премьер написал в своих соцсетях.
Напомним, 17-летняя россиянка обыграла Свёнтек, вторую ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.
«Россия и Белоруссия обыграли Польшу и США и вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Меня это не радует. Угадайте почему. Но это же всего лишь теннис, так ведь?» — написал Туск.
Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2001 года, которая вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В финальном поединке Андреева сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, напоминаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
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