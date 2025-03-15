Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой Швентек

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявила, что ему не понравилась победа российской теннисистки Мирры Андреевой над представительницей Польши Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. Об этом польский премьер написал в своих соцсетях.

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Напомним, 17-летняя россиянка обыграла Свёнтек, вторую ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

«Россия и Белоруссия обыграли Польшу и США и вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Меня это не радует. Угадайте почему. Но это же всего лишь теннис, так ведь?» — написал Туск.

Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2001 года, которая вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В финальном поединке Андреева сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, напоминаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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