Россиянка Андреева вышла в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
15 марта 202508:23
Российская спортсменка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
В полуфинальном матче теннисистка сыграла с полькой Игой Свентек. Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Теперь 17-летняя россиянка - пятая в истории финалистка турнира в Индиан-Уэллсе младше 18 лет.
За победу в финале соревнования поборются Андреева и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Матч пройдет 16 марта.
В феврале Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru