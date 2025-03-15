Россиянка Андреева вышла в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская спортсменка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном матче теннисистка сыграла с полькой Игой Свентек. Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Теперь 17-летняя россиянка - пятая в истории финалистка турнира в Индиан-Уэллсе младше 18 лет.

За победу в финале соревнования поборются Андреева и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Матч пройдет 16 марта.

В феврале Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае.

