Турнир по биатлону в Ижевске провели без стрельбы

По его словам, это произошло из-за того, что из‑за определённых процедур не успели вовремя приобрести патроны.

«Сроки уже поджимали, и чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части. В этом ничего страшного нет... соревнования всё равно нужны», — подчеркнул Черезов.

Соревнования по биатлону «Кубок памяти ЗТ СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко» среди юношей и девушек 15–18 лет прошли в Ижевске 4–6 октября.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что ранее патроны для спортсменов закупались в Германии, теперь этот вопрос пытаются решить с отечественными производителями, сообщает RT.