Турнир по биатлону в Ижевске провели без стрельбы
Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов заявил, что соревнования по биатлону в Ижевске прошли без стрельбы, сообщает «Матч ТВ».
По его словам, это произошло из-за того, что из‑за определённых процедур не успели вовремя приобрести патроны.
«Сроки уже поджимали, и чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части. В этом ничего страшного нет... соревнования всё равно нужны», — подчеркнул Черезов.
Соревнования по биатлону «Кубок памяти ЗТ СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко» среди юношей и девушек 15–18 лет прошли в Ижевске 4–6 октября.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что ранее патроны для спортсменов закупались в Германии, теперь этот вопрос пытаются решить с отечественными производителями, сообщает RT.
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