«Тур де Франс» отложат из-за коронавируса
Велогонка «Тур де Франс» не состоится из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает BBC News. Информация появилась после того, как правительство Франции продлило запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что ограничения будут действовать до середины июля.
Напомним, что проведение самой известной велогонки в мире было запланировано с 27 июня по 19 июля.
Ранее НСН писала, что турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Матчи Уимблдона должны были состояться с 29 июня по 12 июля этого года. Теперь они пройдут в период с 28 июня по 11 июля 2021 года. Таким образом, Уимблдон отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.
Кроме того, по этой же причине было принято решение о переносе Олимпийских игры в Токио. По решению Международного олимпийского комитете, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа следующего года. Об этом сообщил глава оргкомитета «Токио-2020».
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