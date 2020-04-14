«Тур де Франс» отложат из-за коронавируса

Велогонка «Тур де Франс» не состоится из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает BBC News. Информация появилась после того, как правительство Франции продлило запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что ограничения будут действовать до середины июля.

Напомним, что проведение самой известной велогонки в мире было запланировано с 27 июня по 19 июля.