Туктамышева и Алиев пропустят Кубок России по фигурному катанию из-за COVID-19

Чемпион Европы Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого спортсмен вынужден будет пропустить этап Кубка России в Москве. Об этом сообщил его тренер Евгений Рукавицын.

Ранее стало известно, что Алиев лечится дома от пневмонии, передает RT.

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Кроме того, из-за заражения коронавирусом соревнования пропустит чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Елизавета Туктамышева 21 ноября победила на этапе Гран-при в Москве, сообщает телеканал «360».

Кубок России по фигурному катанию в Москве стартует 5 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:КоронавирусСпортсменыФигурное Катание
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