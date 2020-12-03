Туктамышева и Алиев пропустят Кубок России по фигурному катанию из-за COVID-19
Чемпион Европы Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого спортсмен вынужден будет пропустить этап Кубка России в Москве. Об этом сообщил его тренер Евгений Рукавицын.
Ранее стало известно, что Алиев лечится дома от пневмонии, передает RT.
Кроме того, из-за заражения коронавирусом соревнования пропустит чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России.
Елизавета Туктамышева 21 ноября победила на этапе Гран-при в Москве, сообщает телеканал «360».
Кубок России по фигурному катанию в Москве стартует 5 декабря.
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