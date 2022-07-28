ЦСКА заключил контракт с чилийским футболистом Мендесом

Чилийский полузащитник Виктор Фелипе Мендес стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба московской футбольной команды.

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В сообщении говорится, что 22-летний футболист, ранее выступавший за клуб «Унион Эспаньола», подписал с армейцами тьрёхлетний контракт.

«Мендес уже прошел медосмотр и побывал в расположении команды в Ватутинках. Добро пожаловать домой, Виктор!» - добавили в пресс-службе.

Ранее футбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

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Фото: pfc-cska.com
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