«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

ФК «Зенит» (Петербург) обыграл ЦСКА в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.

Счет встречи составил 3:0 в пользу петербургской команды.

В команде отличился Алексей Сутормин, который забил гол на 39-й минуте игры и реализовал пенальти на 67-й минуте. Также мяч в ворота соперника отправил Андрей Мостовой (76-я минута, пенальти).

Первый официальный матч сезона «Зенит» проведет 9 июля со «Спартаком» (Москва), ЦСКА откроет сезон 16 июля матчем с «Уралом».

