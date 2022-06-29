«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
29 июня 202221:59
ФК «Зенит» (Петербург) обыграл ЦСКА в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.
Счет встречи составил 3:0 в пользу петербургской команды.
В команде отличился Алексей Сутормин, который забил гол на 39-й минуте игры и реализовал пенальти на 67-й минуте. Также мяч в ворота соперника отправил Андрей Мостовой (76-я минута, пенальти).
Первый официальный матч сезона «Зенит» проведет 9 июля со «Спартаком» (Москва), ЦСКА откроет сезон 16 июля матчем с «Уралом».
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29 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru