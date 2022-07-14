ФК «Химки» подписал контракт с Давыдовым
14 июля 202222:00
Футбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым до конца сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В своем Telegram-канале подмосковный клуб опубликовал сообщение: «Русский Месси» — в «Химках»!
В прошлом сезоне экс-нападающий «Спартака» играл за «Знамя» из Ногинска.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru