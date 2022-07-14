ФК «Химки» подписал контракт с Давыдовым

Футбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым до конца сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В прошлом сезоне экс-нападающий «Спартака» играл за «Знамя» из Ногинска.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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