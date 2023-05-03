ЦСКА вышел в финал Кубка России

Футболисты ЦСКА вышли в финал Кубка России. Подопечные Владимира Федотова обыграли «Урал» со счетом 2:1.

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Встреча прошла в Екатеринбурге. Первый матч завершился вничью - 1:1.

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыл хавбек красно-синих Хесус Медина. На 51-й минуте счет сравнял голландский форвард «Урала» Рай Влут. Победный гол на счету Федора Чалова.

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 11 июня.

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ФОТО: РИА Новости/Юлия Честнова
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