ЦСКА вышел в финал Кубка России
3 мая 202319:06
Футболисты ЦСКА вышли в финал Кубка России. Подопечные Владимира Федотова обыграли «Урал» со счетом 2:1.
Встреча прошла в Екатеринбурге. Первый матч завершился вничью - 1:1.
Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыл хавбек красно-синих Хесус Медина. На 51-й минуте счет сравнял голландский форвард «Урала» Рай Влут. Победный гол на счету Федора Чалова.
Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 11 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru