ЦСКА вышел в финал Кубка России

Встреча прошла в Екатеринбурге. Первый матч завершился вничью - 1:1.

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыл хавбек красно-синих Хесус Медина. На 51-й минуте счет сравнял голландский форвард «Урала» Рай Влут. Победный гол на счету Федора Чалова.

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 11 июня.

