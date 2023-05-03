СМИ: ФК «Алания» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом

Футбольный клуб «Алания» из Владикавказа не попадёт в Российскую Премьер-Лигу даже если сможет занять необходимое место в ФНЛ, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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Источники канала пояснили, что это связано с серьёзными проблемами со стадионом команды, реконструкция которого продлится ещё минимум год.

Отмечается, что на объекте всё ещё не закончены монолиты, однако арматура уже успела проржаветь, а к отделке и коммуникациям рабочие даже не приступали.

Таким образом, у стадиона «Алании» практически нет шансов получить необходимую для РПЛ лицензию.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости, которым около ста лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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