СМИ: ФК «Алания» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом
Футбольный клуб «Алания» из Владикавказа не попадёт в Российскую Премьер-Лигу даже если сможет занять необходимое место в ФНЛ, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Источники канала пояснили, что это связано с серьёзными проблемами со стадионом команды, реконструкция которого продлится ещё минимум год.
Отмечается, что на объекте всё ещё не закончены монолиты, однако арматура уже успела проржаветь, а к отделке и коммуникациям рабочие даже не приступали.
Таким образом, у стадиона «Алании» практически нет шансов получить необходимую для РПЛ лицензию.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие кости, которым около ста лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru