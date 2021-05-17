ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках

Футболисты московского ЦСКА проиграли столичному «Динамо» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Прошедшая на «ВТБ Арене» встреча завершилась со счетом 3:2. Впервые за 20 лет ЦСКА не сыграет в еврокубках.

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Футбольный сезон 2020/2021в России завершен, чемпион определился заранее – им стал «Зенит». ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков, «Динамо» с 50 очками стало 7-м, уступив по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» не пройдет в новый сезон Российской премьер-лиги из-за нового порядка проведения стыковых матчей между клубами РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ЦСКАФутбол
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