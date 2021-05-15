«Оренбург» не допустили в РПЛ

Документ предусматривает передачу путевки команде с третьего или четвертого места, если клуб с первого или второго места турнирной таблицы ФНЛ не сможет получить лицензию. Также известно, что пара стыковых матчей отменяется, пишет Газета.ru.

Если же лицензия отсутствует и у команд с третьего и четвертого места турнирной таблицы ФНЛ, то стыковых матчей не будет совсем.

По данным издания «Чемпионат», лицензию на участие в РПЛ не смогли получить клубы «Оренбург» (второе место ФНЛ) и «Алания (четвертое место в ФНЛ). Комитет РФС по вопросам лицензирования, куда были поданы их апелляции, оставил обращения без удовлетворения.

Таким образом, в РПЛ выходят команды «Крылья Советов» (первое место ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место ФНЛ). Четвертое место пока остается незанятым.

