«Оренбург» не допустили в РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» не пройдет в новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за нового порядка проведения стыковых матчей между клубами РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это следует из регламента заседания Исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Документ предусматривает передачу путевки команде с третьего или четвертого места, если клуб с первого или второго места турнирной таблицы ФНЛ не сможет получить лицензию. Также известно, что пара стыковых матчей отменяется, пишет Газета.ru.
Если же лицензия отсутствует и у команд с третьего и четвертого места турнирной таблицы ФНЛ, то стыковых матчей не будет совсем.
По данным издания «Чемпионат», лицензию на участие в РПЛ не смогли получить клубы «Оренбург» (второе место ФНЛ) и «Алания (четвертое место в ФНЛ). Комитет РФС по вопросам лицензирования, куда были поданы их апелляции, оставил обращения без удовлетворения.
Таким образом, в РПЛ выходят команды «Крылья Советов» (первое место ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место ФНЛ). Четвертое место пока остается незанятым.
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