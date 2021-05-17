«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

Ранее стало известно, что проект европейской Суперлиги, куда должны были войти 20 богатейших клубов, приостановлен. Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой объяснил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 95 процентов были против этого.

«Все взвесили, посмотрели, что из этого может получиться. Оказалось, что все не так просто. В футболе тоже не дураки работают. УЕФА и ФИФА начали вводить ограничения на участие в международных турнирах. Для клубов это сразу конфликты со всеми. Поэтому смысл выделываться? Вот все сразу и отказались», - заявил Мостовой.

