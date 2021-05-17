«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Челси» со счётом 4:0. Три гола забили футболистки каталонского клуба, автогол - Мелани Лойпольц.

Таким образом, «Барселона» прервала гегемонию французского «Лиона», который выигрывал титул пять лет подряд. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов команда добралась до четвертьфинала, где проиграла «Пари Сен-Жермен».

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Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

Ранее стало известно, что проект европейской Суперлиги, куда должны были войти 20 богатейших клубов, приостановлен. Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой объяснил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 95 процентов были против этого.

«Все взвесили, посмотрели, что из этого может получиться. Оказалось, что все не так просто. В футболе тоже не дураки работают. УЕФА и ФИФА начали вводить ограничения на участие в международных турнирах. Для клубов это сразу конфликты со всеми. Поэтому смысл выделываться? Вот все сразу и отказались», - заявил Мостовой.

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ФОТО: Срингер
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